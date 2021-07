Filho de Leonardo expõe sexo com traficante e obriga mulher a abortar: “Entrei na cabeça dela”

Matheus Vargas, nacionalmente conhecido como o quinto filho de Leonardo, deu o que falar nos últimos dias ao revelar detalhes sobre sua vida pessoal. Em resumo, o famoso cedeu uma escandalosa entrevista ao podcast ‘É Babado’, disponível também no Youtube.

A princípio, o famoso deu detalhes sobre situações pavorosas que passou em sua vida. Isso porque, apesar de ainda ser muito novo, ele já transou com a mulher de um traficante, além de ter quase se tornado pai por uma relação sem preservativo. “Tomei um susto para nunca mais”, disse o herdeiro do cantor sertanejo.

“Estava a meninada daquele jeito”, disse Matheus Vargas, ao explicar que foi surpreendido com a menina lhe ligando para dizer que estava com a menstruação atrasada. “Começamos a ligar para uns amigos meus que moram em Campo Grande para buscar um remédio”, confessou o filho de Leonardo.

Em seguida, o herdeiro do cantor sertanejo revelou que chegou até mesmo a entrar na mente da garota, para lhe fazer tomar os remédios. “Tinha lá no Paraguai, para trazer e dar para menina. Eu entrando na cabeça dela e estudando os remédios porque esses remédios dizem que é horrível, que acaba com a mulher e pensando no meu pai acabando comigo, minha mãe acabando comigo”, disse.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!