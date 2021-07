Filhos acusam madrasta de manter Cid Moreira como refém

Os filhos de Cid Moreira entraram com uma ação para interditar o pai, que apresenta sinais de demência, e também um processo crime contra a madrasta deles, Fátima Sampaio, que é acusada de mantê-lo como um refém e de maltratar o jornalista. O processo foi protocolado nesta terça-feira (20/7) e corre na Vara da Família e o inquérito distribuído ao Ministério Público.

A coluna teve acesso ao processo e descobriu que os documentos afirmam que Cid possui problemas psiquiátricos devido à idade e que a esposa dele, que é 40 anos mais jovem, é economicamente dependente do famoso. A defesa de Roger Moreira (que foi deserdado) e Rodrigo Moreira, comandada pelo advogado Ângelo Carbone, solicita que os dois tornem-se os tutores do ex-apresentador do Jornal Nacional, e pede a prisão provisória da madrasta, acusada de deixá-lo sozinho em casa, além de servir comida estragada para o idoso.

