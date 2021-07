Após demissão da Globo, com o fim do Domingão do Faustão, oito bailarinas da extinta atração dominical foram escolhidas para participar do novo clipe do sertanejo Rodrigo Freitas.

Natural de Sorocaba (SP), Freitas ganhou seu primeiro acordeom do pai aos seis anos. Desde então, não desgrudou mais do instrumento. Além disso, aprendeu a tocar violão, piano e bateria. Tem cinco CDs e dois DVD ‘s gravados, um deles como dupla Rodrigo Freitas e Xavier. Para expandir sua carreira em nível nacional, o cantor preparou 10 faixas inéditas, divididas em dois EP’s sob o comando de Tiago Silva da TS Music, e produção musical de Vinícius Leão. Além de cantor é compositor, ele já teve suas músicas gravadas por Bruno & Marrone, Eduardo Costa, Felipe Falcão, entre outros.