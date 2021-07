Gabi Brandt surpreende ao anunciar terceiro filho com Saulo Poncio: “Até quando Deus fizer virar 5”

Recentemente, Gabi Brandt soltou os cachorros em uma seguidora após receber uma crítica sobre a sua relação com os filhos.

Tudo começou após a loira divulgar um vídeo na internet no qual aparece beijando a boca dos pequenos Davi e Henri, frutos de sua relação com Saulo Poncio.

Eis que na caixinha de perguntas do Instagram, a ex-participante do reality De Férias com o Ex recebeu a seguinte mensagem: “Sabia que é falta de higiene beijar a boca de criança?”