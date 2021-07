Geraldo Luís entra em desespero e espera ajuda divina para sair do poço na Record: “Tudo passa”

Passando por um momento complicado em sua carreira, Geraldo Luís resolveu desabafar com seus seguidores em seu Instagram. Isso porque, sofrendo com baixos índices de audiência no ‘Balanço Geral Manhã’ desde que pegou o telejornal há alguns meses, o comunicador apelou paras a ajuda divina.

A princípio, o apresentador comentou que, apesar das dificuldades, acredita que tudo irá passar, independente de quanto tempo precise aguentar. “Não se apresse nem fique doente querendo resolver por hoje… porque? Porque agora não! Todos temos que passar por fases e momentos onde somos espremidos ou testados”, disse.

