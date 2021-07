Gil do Vigor é excluído de melhores amigos de Arthur Picoli e perde o chão: “Arrasado”

A princípio, o mais novo contratado do Flamengo havia feito um tweet dizendo que xingou um rapaz em seu Instagram. Entretanto, apenas seus amigos próximos poderiam ver o conteúdo. “Postei nos melhores amigos mas a vontade era xingar esse bosta no storie normal kkkkk”, disse.

Em seguida, Thaís Braz, também integrante do elenco do BBB21, interagiu com o amigo. “Kakakakkakk 40 palavrões em 15’”, brincou. “Mereceu, não? Hahahah”, rebateu Arthur Picoli.

Logo em seguida, ao ver a conversa dos colegas e perceber que não recebeu o conteúdo em seu Instagram, Gil do Vigor resolveu desabafar nas redes sociais e fez questão de expor que estava chateado. “Eu não estou nesta lista! Arrasado”, comentou o economista.

