Gladson anuncia exibição de expedição no Acre, no Programa do Ratinho, nesta sexta

Começa nesta sexta-feira (23), no Programa do Ratinho, no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), a transmissão dos episódios que mostram uma expedição feita no Acre.

Os quatro blocos vão apresentar os principais pontos turísticos do Estado e as histórias contadas sobre os municípios acreanos, além de comidas típicas e cultura.

“Nesta sexta-feira, 23, no Programa do Ratinho, pelo SBT, será exibido em rede nacional, uma série de reportagens sobre o nosso Acre. Vamos ver as belezas naturais, a cultura indígena e a nossa própria história”, escreveu o governador Gladson Cameli em suas redes sociais.

O programa vai ao ar às 20h, no horário local.