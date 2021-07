Equipe do Programa do Ratinho chega ao Acre para iniciar série de matérias sobre o estado

A equipe do Programa do Ratinho, do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), chegou ao Acre nesta segunda-feira (6) para iniciar uma série de matérias sobre Rio Branco e outros municípios do Acre.

A informação foi confirmada pela secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

“Estamos muito felizes com essa possibilidade de mostrar as riquezas e belezas do nosso Estado para todo o Brasil. O turismo movimenta 57 setores da Economia”, comentou a secretária.

As matérias devem alcançar os municípios de Cruzeiro do Sul, Xapuri e Tarauacá, especificamente, além da Capital. Cultura, pontos turísticos e comidas típicas serão os assuntos abordados, principalmente.

“Um projeto que colocará o Acre mais próximo do restante do Brasil. Queremos transformar o nosso Estado em um dos 10 lugares do mundo que todas as pessoas precisam conhecer antes de morrer”, concluiu Sinhasique.

As gravações já iniciaram.