Gossip girl 2.0, terror na Netflix, cruella liberada e mais na coluna da semana

YOU KNOW YOU LOVE ME. XOXO

https://www.youtube.com/watch? v=dBrmHpGnrDw

Ah, a farofa mais farofada dos anos 2000 volta em nova roupagem (e rede social) para infernizar a vida dos ricos e privilegiados de NY. No reboot de “Gossip Girl”, produzido pela HBO Max, acompanhamos uma nova geração lidando com uma força invisível que traz à tona os segredos mais pesados de todos. Uma coisa ~interessante~ dessa versão é que a identidade da Gossip Girl já é revelada no primeiro episódio. Daí em diante, só jogar os temperos na frigideira e esperar a farofa esquentar. <3

Episódios semanais – HBO Max

CONFUSÃO E CONFUSÃO

https://www.youtube.com/watch? v=5YaVfwIG9MI

Taí, fazia tempo que eu não maratonava uma nova temporada de série, e “Eu Nunca” foi perfeitinha pra esquecer do mundo por algumas horas. Devi é uma personagem complexa, a gente vê ela fazendo um monte de k-gada, mas não deixa de torcer pra que ela conserte tudo e seja feliz. Série pr’aqueles dias mais difíceis, pra espairecer e dar umas boas risadas.

NETFLIX

FIM DA TRILOGIA

https://www.youtube.com/watch? v=3jiRtYuunZw

Chegou nesta sexta (16/07) a última parte da trilogia Rua do Medo. Contando uma história que se estende por 300 anos (1994, 1978 e 1666), sobre uma cidade amaldiçoada por uma bruxa cruel, temos homenagens aos gêneros de terror (slasher dos anos 90, 70 e terror de época) e tensão bem construída. Surpresinha boa pra tentar desvendar o porquê de tanto ódio vindo do além, kkkkkkkkk.

NETFLIX

LIBEROU GERAL

https://www.youtube.com/watch? v=edS2mIwxuSo

Depois de uns meses, chega pra acesso gratuito dentro da plataforma Disney+ o filme “Cruella”. (Na minha humilde opinião) O melhor live-action que a Disney já fez, porque não tira da personagem aquela veia de absurdo e maldade, mas cria uma história de origem interessante e já coloca nossos neurônios pra pensar o que vão fazer na sequência – que já foi confirmada com Emma Stone voltando ao papel. Serviu looks, roteiro okay e atuação impecável, pelo menos indicada ao Oscar de Figurino é certeza.

DISNEY+

PARA COLOCAR NA PLAYLIST

https://www.youtube.com/watch? v=DFMEBquxeO8

https://www.youtube.com/watch? v=85nPdPJkmo8

https://www.youtube.com/watch? v=xIhaSVq1h1U