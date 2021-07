Governo capacita comunidades da Serra do Divisor para atendimento ao turista

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet), esteve em Mâncio Lima, para capacitar funcionários de hotéis e restaurantes, bem como barqueiros do município. Esteve também na comunidade da Serra do Divisor, aplicando cursos de gestão, empreendedorismo e atendimento ao cliente. As capacitações foram realizadas em parceria com o Sebrae.

Os cursos são financiados pelo Programa REM (Reed Early Movers) do KfW (Banco de Desenvolvimento da Alemanha), para pagamentos por resultados em redução de emissão de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal.

Em Mâncio Lima, 24 pessoas foram capacitadas no Teatro Marcia Alencar. Na Serra do Divisor, na Pousada do Miro, foram cerca de 95 pessoas nos dois dias de curso, com a participação de proprietários de pousadas e indígenas das etnias Nukini e Nawas.

“O objetivo da capacitação é melhorar o atendimento da comunidade ao turista, para que ela possa recebê-lo de modo mais profissional, ofertando serviços cada vez melhores, além de dar noções de gestão e empreendedorismo. O turista bem atendido volta e ainda faz propaganda do local”, reforça a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

O cacique Paulo César, da etnia Nukini, ressaltou que a capacitação é muito importante para a comunidade, que vive do turismo: “Gostamos muito dos cursos e queremos que o governo do Estado permaneça com as capacitações. Como moramos no entorno do parque e atuamos com turismo, precisamos muito desse direcionamento, para que possamos receber o turista da melhor maneira possível”.

A equipe do Turismo aproveitou ainda para visitar atrativos e estabelecer roteiros de visitação, a fim de que os guias possam aprender técnicas de condução e a valorizar a história e as peculiaridades de cada atrativo, além de aprender como agir em situações de emergência.

Parque Nacional da Serra do Divisor

É o quarto maior parque nacional brasileiro e é considerada também a região de maior biodiversidade da Amazônia. Criada em 1989, a unidade de conservação (UC) está situada na fronteira entre o Acre e o Peru, com território distribuído entre os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

O Rio Moa é uma das principais atrações do parque, possui lindas cachoeiras e corredeiras e é navegável por embarcações de pequeno porte durante o ano inteiro. Populações indígenas e seringueiras habitam no parque.

O Parque pode ser visitado sem restrição durante o ano todo.

Informações turísticas:

Falcão Viagens e Turismo – (68) 3322 – 1900

Cruzeiro do Sul – (68) 3322 – 3533