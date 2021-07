Graciele Lacerda revela tatuagem íntima em homenagem a Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda respondeu a um seguidor que perguntou à influenciadora digital, nessa quinta-feira (1º/7), pelo Instagram, por que só Zezé Di Camargo tinha feito uma tatuagem em sua homenagem e ela não.

Prontamente, Graciele publicou uma foto provando que, muito antes do sertanejo, ela já havia feito a mesma demonstração de afeto. Em 2014, a influenciadora marcou no corpo as iniciais dos dois próximo à virilha, com um coraçãozinho vermelho.

À coluna, Graciele conta que foi um presente para Zezé de Dia dos Namorados. “Ele ficou surpreso porque foi uma coisa que ele não imaginava.

Ele ficou superfeliz e surpreso. Ficou um tempão parado, olhando, sem acreditar. Ficou orgulhoso. É uma coisa que eu fiz mais para ele mesmo.

É escondido, apesar de aparecer quando eu coloco um biquíni, mas, mesmo assim, é uma coisa que eu fiz para ele mesmo”, diz.

Em fevereiro deste ano, Zezé di Camargo resolveu marcar na pele seu amor por Graciele e tatuou o nome da mulher no braço. Ele compartilhou a homenagem em suas redes sociais e escreveu: “Já estava no coração e agora está na pele”.

Juntos há mais de 10 anos, Graciele e Zezé oficializaram o noivado no Dia dos Namorados deste ano. Em entrevista à coluna, o cantor já havia revelado o desejo de querer investir na família ao lado da agora noiva.

“Chega um momento da vida em que a gente só quer viver bem, com mais qualidade. Provavelmente, vem um pimpolho aí, para a gente curtir. Um filho vai dar mais alegria para mim e para a Graciele. Quero continuar curtindo minha família, cuidando dos meus, como eu sempre quis. E que Deus dê saúde a todos”, disse ele.