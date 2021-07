Gran Reserva reabre as portas no final de semana com tradicional feijoada; confira

A internet vem abrindo espaço para que pessoas comuns mostrem seus talentos e acabam atraindo um grande público que gosta de acompanhar o conteúdo postado. É o caso do rapper cruzeirense, Felipe Cavalcante, que conseguiu um feito que muitos batalham — e muito — para alcançar: tornar-se sucesso nas redes sociais.

*** Produtor musical, diretor, arranjador, roteirista, editor e compositor, Felipe que é músico profissional há dez anos, produz seu próprio material, sem patrocínio só conta com ajuda dos amigos.

*** Seu último lançamento musical “Trintona” soma quase 4 mil reproduções no Spotify. O sucesso já ultrapassou as fronteiras do país. No seu canal no Youtube tem videoclipe gravado com o cantor africano Anibal Neves.

O casal Gladys e Alain Riviere, faz um tour pela França, com as filhas Camille e Louise, que está acompanhada do namorado Owen McNamara, onde têm desfrutado os dias de verão europeu, visitando as belíssimas cidades litorâneas, localizadas na histórica região da Normandia.

***Iniciando por Deauville, um dos mais sofisticados balneários parisienses, a família visitou a Vila Strassburger , construída em 1907 pelo barão Henri de Rothschild, que conserva o nome do milionário americano que foi o último proprietário da mansão, antes de esta ser cedida à cidade pelos seus herdeiros.

***O roteiro na Normandia, cujo litoral diversificado inclui penhascos brancos e cabeças de ponte da Segunda Guerra Mundial, entre as quais a Praia de Omaha, local de desembarque no Dia D, os Riviere, incluíram um passeio à ilha rochosa do Monte Saint-Michel, onde a família ficou hospedada, na abadia gótica, que foi erguida no seu topo, e fundada pelo Bispo de Avranches, Saint-Aubert, no ano 708.

Tendência no Festival de Cannes 2021, quando atrizes como Andie MacDowell desfilaram seus cabelos grisalhos no tapete vermelho do Festival, na estreia de seu novo filme “Annette”, a novidade também já ganhou adeptos e foi naturalmente assumida por aqui pelos irmãos Alberto (Beto), Simone e Geny Monteiro Abrahão.

**Segundo a revista “Vogue”, considerada a “bíblia da moda”, o grisalho é a cor da temporada. Ou seja: parece que, finalmente, aceitar o envelhecimento vai virar moda. Onde lia-se cabelos “lindos e loiros”, leia-se, a partir de agora, “lindos e brancos”!

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) alcançou as 189 assinaturas para protocolar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que regula a presença de militares da ativa em cargos políticos. Para a PEC começar a tramitar são necessárias 171 assinaturas. A PEC 21/2021 foi registrada na quarta-feira (14) na Câmara dos Deputados.

***A proposta de emenda acrescenta ao artigo 37 da Constituição Federal o inciso XXIII, vedando aos militares da ativa a ocupação de cargo de natureza civil na administração pública, nos três níveis de governo: União, Estados e municípios.

***De acordo com o texto, para exercer cargos de natureza civil o militar com menos de dez anos de serviço deverá se afastar da atividade. No caso daqueles que contarem mais de dez anos de serviço, estes deverão passar para a reserva.

***O texto será enviado pela Mesa Diretora para a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados. A Comissão analisará a admissibilidade do texto e, em seguida, uma Comissão Especial será criada para analisar o mérito da Proposta. O plenário da Câmara e do Senado também precisam votar em dois turnos.

***Segundo pesquisa Datafolha, a PEC da deputada Perpétua Almeida atinge anseios da população brasileira que respondeu, em sua maioria, ser contra a participação de militares em governos ou atos políticos.

***A PEC também conta com apoio de ex-ministros da Defesa, são eles: Nelson Jobim, Celso Amorim, Jaques Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann. Vale destacar que o vice-presidente, Hamilton Mourão também declarou apoio à Proposta da parlamentar.

Michaela Jaé, ou melhor, MJ Rodriguez, como é conhecida, acaba de entrar para a história. Nessa terça-feira, a atriz e cantora norte-americana de 30 anos foi indicada ao Emmy de Melhor Atriz e se tornou a primeira mulher trans candidata na categoria.

**Ela também é a primeira artista trans indicada nas principais categorias da premiação, de acordo com a GLAAD, importante ONG de defesa dos direitos LGBTQIA+. Já em 2021, MJ foi reconhecida pelo papel da dona de casa e enfermeira Blanca Evangelista na série “Pose” (Netflix) , que recebeu nove nomeações, inclusive como Melhor Série Dramática.

***A indicação de Rodriguez é um marco na longa batalha por espaço aos artistas transgêneros. A cerimônia de premiação do Emmy 2021 será realizada em 19 de setembro, em Los Angeles. (fonte/UOL).

Racismo se combate em todo lugar- Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial

Na última segunda-feira, 12, uma live transmitida pelo instagram – @adpacre – da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (ADPACRE) abriu as atividades da semana de lançamento da campanha “Racismo se combate em todo lugar- Defensoras e Defensores Públicos pela equidade racial”. A campanha é coordenada nacionalmente pela Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos (ANADEP).

***Participaram da live, a presidente da ADPACRE, a defensora Aryne Cunha, que coordena as atividades de lançamento no Acre, a presidente da Associação Nacional, a defensora Rivana Ricarte, os membros da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da ANADEP, a defensora Cláudia Aguirre e o defensor Rafael Pinto.

O Workshop “Guardiões da Floresta e seus Mistérios” trará um estudo sobre a narrativa dos guardiões da floresta, abordando o conceito de mito e sua importância para a construção de um imaginário popular, associado às figuras do Mapinguari, Iara, Curupira, Saci, Matinta Pereira, Mula sem cabeça e da M’boi Tatá.

***Além da palestra, o evento contará com apresentação ilustrada dos aspectos de cada um dos Guardiões, momento para discussão e troca de impressões com os participantes, e ainda uma performance artística que trará narrativas contadas por seringueiros e seringueiras acreanos. Classificação etária: livre; Público alvo: Fazedores de cultura, estudiosos sobre filosofia e/ou mitologia e público em geral; Evento gratuito e presencial (considerando o exigido pelo protocolo sanitário); Palestrante: Renis Ramos – Prof. Especialista em Filosofia e Neuroeducação; Contato/dúvidas: [email protected].

Na última quarta-feira (14) foi dia de alegria no terreiro do Centro de Iluminação Cristã Luz Universal dona Peregrina Gomes Serra, viúva do Mestre Irineu, fundador da doutrina do Daime, completou 84 anos. Por conta da pandemia não houve festa mas, dona Peregrina recebeu muitos cumprimentos e homenagens durante todo o dia,como ela merece! Uma senhora querida, respeitosa e exemplar! Receba desse colunista a homenagem e o carinho!

Quem trocou de idade no último sábado (10) foi a empresária Sibelle Khalil e no próximo sábado (17) a filha primogênita da empresária Marie Kassab também troca idade! Muito discretas, não houve comemoração mas, esse colunista parabeniza as duas!

Após um longo período fechado por conta da pandemia, o Gran Reserva Eventos reabriu suas portas no último sábado (10) com sua tradicional feijoada. O agito estendeu até a noite ao som do sambista Brunno Damasceno e sua banda. Além da boa comida, da bela decoração e a da excelente acolhida dos anfitriões Valmir e Nágila Dourado, o evento contou com a presença de uma turma pra lá de animada. Este colunista esteve lá e fez o registro. Espia só quem esteve lá!

Buscando dar visibilidade a poemas escritos por mulheres, bem como destacar temas que abordem os direitos das mulheres e seu cotidiano, ocorre de 16 a 23 de julho a exposição fotográfica “Poesias Femininas Interpretadas”, na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, Acre, à partir das 9h30.

***Organizada pela fotógrafa Nattércia Damasceno (foto), a exposição deve reunir imagens produzidas durante ensaios fotográficos inspirados nas obras de cinco poetas acreanas, levando em consideração a representatividade e diversidade cultural, etária, social, de gênero, racial e estética tanto das poetas, quanto das modelos que irão representar artisticamente as obras.

***Cristina Santos, Francis Mary, Natielly Castro, Nilda Dantas e Rayssa Castelo Branco abordam em suas obras o feminismo e a luta da mulher. “Poesias Femininas Interpretadas” é um projeto realizado com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc nº 14.017/2020, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Nossa queridíssima Socorro Moreira Jorge, que trocou de idade no último sábado (10). A data foi comemorada em seu restaurante, o Point do Pato, por um grupo de amigos que a surpreendeu com bolo, flores e muito carinho. Na foto, Luiz Theodoro, a aniversariante, o filho Henrique Jorge e Jackie Pinheiro. Felicidade!

A empresária Zayra Ayache mudou de idade na segunda-feira (12), a celebração foi em família, no Rio de Janeiro, onde estão em temporada de férias. Na foto, Zayra com a cantora Fernanda Abreu, em Copacabana. Vida longa com muita saúde!

Na quarta-feira (14), os irmãos Pablo e Maíra, filhos de Edvaldo Magalhães e Perpétua Almeida, celebraram a idade nova. Eles nasceram no mesmo dia, com a diferença de seis anos. O festejo foi ao lado da família, em Brasília, onde residem atualmente.