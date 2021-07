Grazi Massafera fora da Globo! Atriz revela saída da emissora; entenda

Grazi Massafera surpreendeu seguidores com uma revelação sobre sua carreira profissional: ao interagir com uma fã, a paranaense indicou que vai sair “em breve” da Globo. A revelação foi feita em um post no qual a atriz – que declinou do convite para atuar na continuação de “Verdades Secretas” – fez críticas ao governo.

Na legenda de uma foto com imagens de um dos protesto realizado contra Jair Messias Bolsonaro, Grazi se posicionou. “Não dá mais para ignorar que estamos em perigo. Estamos tão desesperados que mais uma vez milhares de pessoas, com máscara, foram gritar em plena pandemia. Estamos falando de vidas que não foram poupadas, histórias que não foram contadas por puro descaso. Vidas perdidas pelo ódio, pela imprudência e pela violência.

Descaso de gente que, em vez nos comandar, nos condena ao perigo, à morte”, apontou a namorada de Caio Castro, por quem foi parabenizada ao completar 39 anos no fim de junho.

Contratada desde 2005 da Globo, a atriz ainda citou o atraso do Brasil na vacinação, quando comparado com o panorama global. “A gente precisa de força, de união, de vacina, de comida no prato . Mas está difícil. Mais de meio milhão de pessoas em luto e um país sem perspectiva de voltar a sonhar e de que seu povo tenha seus direitos respeitados. Chega!”, exclamou.

Leia a matéria completa em PUREPEOPLE, clique AQUI!