Gusttavo Lima e Andressa Suita são flagrados andando de jet ski juntos

Gusttavo Lima e Andressa Suita anunciaram o final do casamento em 2020. De lá para cá, eles já foram flagrados juntos diversas vezes , mas não assumem a reconciliação. Neste final de semana, o casal foi visto junto novamente durante um passeio de jet ski.

O sertanejo e a influenciadora estão curtindo uma viagem por Ilha Grande, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Os dois fizeram publicações de passeios pelo local, mas não posaram juntos para as redes sociais. Porém, eles não esperavam serem flagrados novamente.

Em um vídeo que foi publicado no TikTok e que viralizou pelas redes sociais, Gusttavo Lima aparece pilotando um jet ski com Andressa Suita na garupa. No vídeo, a influenciadora está usando a mesma canga da Dior que vestia em fotos que publicou durante um passeio de barco.