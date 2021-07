Gusttavo Lima e outros apostam no entretenimento híbrido: entenda

A apresentação do sertanejo foi exibida ao vivo no aplicativo do ZoOme e os interessados deveriam adquirir um ingresso no valor de R$29,90 para ter acesso à transmissão. Em entrevista ao Metrópoles, Gusttavo Lima disse estar contente com o pioneirismo.

“Além de ser uma apresentação inédita e com orquestra no palco, inauguramos o teatro e demos o start nos trabalhos da plataforma, que, pela primeira vez, fez a transmissão de um show em pay-per-view”, pontuou o cantor.

“Por tudo isso, a galera pode conferir no conforto de casa uma performance totalmente exclusiva, o que pra gente também foi uma experiência diferente. Com relação às lives que normalmente fazemos no YouTube, foi tudo bem parecido”, destacou o cantor.

Apesar de precisar investir um valor para ter acesso ao conteúdo do show, telespectadores deram boa resposta ao formato, de acordo com o fundador da plataforma.

“No final de semana da inauguração do ZoOme Hall, que contou com shows do Gusttavo Lima e do Wesley Safadão, os dois somaram mais de 160 mil espectadores ao vivo para a plataforma”, pontua Ricardo.

O híbrido na prática

O empresário Renato Sertanejeiro, que tem mais de 590 mil inscritos no YouTube, acredita que o entretenimento híbrido já está presente na rotina de importantes cantores do cenário nacional.

“Já é realidade. Em algumas lives conseguimos ver que tem alguns convidados presentes no local, claro que mantendo as restrições impostas pela pandemia. Com as lives, os artistas e empresários conseguiram ver uma outra oportunidade de faturar dinheiro, pois até então a maior parte da renda vinha de shows”, analisa o youtuber.

“Claro que não se compara ao que era arrecadado com a realização dos shows presenciais. Mas, com a retomada das apresentações presenciais, porque não também conseguir arrecadar com as transmissões on-line?”, considera Renato.