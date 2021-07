Heineken abre mais de 150 vagas de trabalho no Brasil; confira as oportunidades

A cervejaria Heineken anunciou a abertura de 159 vagas em 10 estados do país. As oportunidades estão disponíveis para candidatos com qualquer escolaridade.

Os candidatos poderão escolher entre vagas de motorista, auxiliar ou vendas.

As chances estão disponíveis para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí, Ceará, Maranhão, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

As vagas devem ser preenchidas nas próximas semanas e as inscrições devem ser feitas pelo site de empregos da Heineken .

Confira as vagas