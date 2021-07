Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para seu signo nesta quinta-feira

A ordem

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura; Lua Vazia até 10h52, quando ingressa em Câncer.

A ordem que precisas sustentar não será resultado de dares sermão moralista em ninguém, como se tua desordem fosse provocada por alguém em especial, teu culpado de preferência. A ordem que precisas sustentar em tua vida só pode ser resultado de observares com imparcialidade teus hábitos e verificar se esses produzem benefícios. Se assim for, então os consolidar ainda mais, porém, se não produzirem benefícios, então substituir esses hábitos por outros mais saudáveis, sem delongas, sem dúvidas, apenas praticando o que precisas. Ninguém mais do que tua própria alma é responsável pela sustentação da ordem, que é feita de práticas habituais e rotineiras, fundamentalmente necessárias para que tudo o mais adquira sentido e orientação.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Os acertos e desacertos se misturam e acontecem simultaneamente, agregando nervosismo a um cenário que não comporta mais. Porém, é o que acontece e seria melhor aceitar do que brigar contra o inevitável. Vai passar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Se na primeira vez você não conseguiu fazer com que as pessoas entendessem direito suas pretensões, não desista, mas encontre uma maneira melhor de se expressar, porque elevar o tom da voz não vai solucionar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça todas as manobras que achar necessárias e às quais se atrever, mas deixe um espaço amplo para cometer erros sem que isso signifique um martírio. Melhor errar, para ter depois a chance de consertar.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Tome as iniciativas que achar pertinentes, mas faça isso com total desapego dos resultados, porque o dia é cheio de sobressaltos e não há como prever com exatidão os acontecimentos. Isso pode ser divertido.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

As informações são tão disparatadas e contraditórias que, em vez de informar, desinformam. Isso é muito comum de acontecer hoje em dia, pois, apesar de haver grande circulação de notícias, poucas são confiáveis.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A percepção de que as pessoas andam um pouco alteradas se aplica a você também, pois, você é uma dessas pessoas, observando as alterações do mundo, e as reações nervosas e imprevisíveis que se apresentam por aí. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muita coisa poderia ser feita agora, mas nada seria eficiente, tudo seria tentativa. Se quiser acertar no alvo, talvez seja necessário esperar um pouco e refletir com sinceridade sobre o processo em andamento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Se os fatos não são condizentes com as palavras, prefira os fatos para se orientar, porque esses lhe darão suporte mais consistente para fazer suas escolhas. Evite gastar tempo em críticas e sermões, apenas faça.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Em muitos casos, a insistência não é aconselhável, porque os obstáculos não representam desafio a ser superado, mas um aviso misterioso do destino para você desistir temporariamente e aguardar por outro momento.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A aparente insanidade das pessoas não há de ser tratada com desprezo por você, mas com o entendimento de que elas andam suportando situações excepcionais e que, no fim, não passam de pessoas comuns. Tolerância.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Se você começar a se preocupar com o que poderia dar errado, puxará para si um enorme repertório de ansiedades. Melhor não. Respire fundo e se dedique a fazer pequenas coisas que, mesmo dando errado, não perturbarão.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Você sabe direito tudo que precisa ser feito, mas é tanta coisa e de uma complexidade tamanha, que a primeira reação natural será dar preguiça e recuar. Deixe isso acontecer, mas não se acomode, volte a enfrentar.