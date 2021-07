Ilha Record: Antonela e Pyong Lee se aproximam ao trocar elogios em conversa reveladora; assista

Para aqueles que não sabem, as gravações do Ilha Record já foram finalizadas, os participantes já estão em suas casas e a estreia na TV rolou na segunda-feira (26). A aproximação de Antonela Avellaneda e Pyong Lee causou o divórcio do famoso, e o programa diário tem mostrado que os dois estavam bem próximos.

A produção propôs para os ilhados uma atividade em que cada um tinha que escolher duas pessoas para uma final perfeita. Pyong escolheu a argentina e exaltou a parceria que tem construído com ela: “Tem uma pessoa que eu tenho conversado bastante e a gente tem jogado junto”.

Antonela se sentiu lisonjeada por ter sido lembrada pelo também ex-BBB e não escondeu sua preferência por ele: “Eu estava no barco da pessoa mais importante. Não queria estar no barco de mais ninguém, não”. Ela completou o trio ideal com o nome do MC Negão da BL.

A confinada reparou que jeito dela e o de Pyong Lee são diferentes, e que isso fez ela o achar uma pessoa interessante: “Ele tem muito conhecimento emocional, ele é muito tranquilo, e eu já fico louca, querendo correr mais forte. O Pyong é uma pessoa oposta a mim. Eu acho que num momento do jogo, quem não tiver isso vai ter dificuldade”.