Influenciadora fitness morre após cirurgia para reduzir suor

Odalis chegou a promover o tratamento, chamado MiraDry, em suas redes sociais como uma intervenção “simples e segura”. O método, teoricamente, usaria energia térmica para remover glândulas sudoríparas. A vítima, entretanto, sofreu uma parada cardíaca após receber anestesia geral.

De acordo com o relatório dos médicos legistas, a causa da morte foi a combinação do sedativo com um esteroide que ela tomava. A clínica diz que não sabia que Odalis fazia uso da substância.