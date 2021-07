Internos do Centro Socioeducativo Juruá retomam aulas de música do Projeto Som da Liberdade

A partir desta sexta-feira, 9, os 15 adolescentes internados no Centro Socioeducativo Juruá (ISE), em Cruzeiro do Sul, terão um atrativo a mais enquanto passam pelo processo de ressocialização. É que o governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansur (FEM), retomou as atividades do projeto Som da Liberdade, que haviam sido iniciadas em fevereiro deste ano e foram interrompidas em decorrência da pandemia. A meta é fazer da música um instrumento de restauração de sonhos.

Internado há 11 meses na unidade, o jovem A. R, de 19 anos, faz parte de uma das três turmas que recebem, uma vez por semana, aulas teóricas e práticas sobre o manuseio de violões. Ele relata que a experiência é um caminho que o conduz à restauração da sua personalidade. “Podemos levar o que aprendemos aqui para dentro da nossa casa, da igreja e jamais devemos jogar fora essa oportunidade, que nos ajudará a construir uma nova história. Eu já me libertei de pensamentos ruins e sigo buscando uma mudança para a minha vida”, declarou.

Além dos conhecimentos básicos em anatomia do violão, primeiros acordes, nomes das cordas e sua aplicabilidade, as aulas, que são ministradas por três professores cedidos pela FEM, ensinam valores, princípios e noções de disciplina para uma vida digna em sociedade. A ação é uma prova de que a gestão de Gladson Cameli vê na juventude o grande potencial que levará a sociedade acreana ao desenvolvimento.

“O governador determina que as instituições estaduais trabalhem em parceria. Assim estamos fazendo com o ISE. Futuramente, devemos trazer um curso de artes cênicas para o Instituto. Essas ações mostram que o governo está investindo na mudança de comportamento e de conduta daqueles que precisam”, relatou o chefe de Departamento da FEM em Cruzeiro do Sul, Cordolino Mota.

O diretor do ISE no Juruá, Angenor Sobrinho, agradece ao governador do Estado pela atenção especial que tem dado à unidade e relata a expectativa dos internos pela retomada das aulas. “Os internos acreditam que projeto seja uma nova oportunidade. Em dezembro, pretendemos finalizar as atividades. Planejamos realizar uma grande festa e nela os reeducandos terão a oportunidade de mostrar tudo que aprenderam”, informou.