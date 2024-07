Aneurisma da aorta: Otaviano Costa revela que passou por cirurgia

Na última segunda-feira (22), o ator e apresentador Otaviano Costa revelou que foi submetido a uma cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta.

“Num simples eletrocardiograma ele detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu tava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso. O aneurisma é um inchaço da veia. A qualquer momento eu poderia ter o rompimento da minha aorta e assim ser irreversível”, afirmou.

“Resolvemos apontar a cirurgia como solução definitiva para esse risco, que não seria justo eu mais correr. E não seria justo pras minhas meninas, pra minha família e meus amigos, viver uma vida sob tanto risco, sabendo dessa informação. Cabeça começou a girar porque não é uma cirurgia pequena é uma cirurgia muito invasiva. Eu tava muito apreensivo. Minha vida estava em risco. Fiz a cirurgia, passei três dias na UTI e agora estou aqui, num apartamento da unidade coronariana do Sírio Libanês. E tô vivo”, comemorou.

Vale destacar que a cirurgia do apresentador foi realizada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na semana passada, sob supervisão do cardiologista Roberto Kalil Filho.

“Celebrando hoje uma semana da cirurgia e também recebo a notícia da minha alta. Ainda estou com dreno, ainda tô com acesso, mas vamos para a recuperação. E agora, com muita paciência, começou a fazer minha volta à vida. Não é fácil. É um recondicionamento físico com muita fisioterapia”, disse.

Vale lembrar que Otaviano descobriu a doença há cerca de 30 dias, quando começou a sentir dores abdominais e passou em consulta com um cardiologista no dia 6 de junho, um dia antes do aniversário da esposa, a atriz Flávia Alessandra.

