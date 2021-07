Jojo Todynho, após levar unfollow de Anitta, massacra em textão e crava: “Maluca”

Na madrugada desta segunda-feira (19), Anitta surpreendeu seus seguidores ao dar unfollow em Jojo Todynho.

Isso porque, no passado, as famosas eram grandes amigas, chegando até mesmo a lançar músicas juntas.

Entretanto, parece que a relação esfriou, ao ponto de elas nem mesmo fazerem questão de acompanharem uma a vida da outra nas redes sociais.

A princípio, os internautas estavam especulando sobre o término da amizade das duas, já que nenhuma havia se posicionado sobre o fato.

Eis que, na manhã desta quarta-feira (21), a funkeira, dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, surpreendeu a todos ao deixar um recado enigmático no ar.

Em resumo, a vencedora de ‘A Fazenda 12’ não citou nomes, mas deixou claro que não iria abrir sua boca e dar palco a quem não merece.

“Todo mundo esperando eu abrir o meu bocão e falar, mas vocês vão ficar esperando, porque se eu abrir meu bocão, não vou parar”, iniciou Jojo Todynho,

“Não vou ficar batendo cabeça para maluca dançar. Deixa…Deixa que o hospício trata. Como diz minha assessora, eu sou uma mulher business. Não tenho esse tempo que as pessoas têm e nem quero ter”, continuou a cantora.

Jojo Todynho deixou barracos no passado

Por fim, Jojo Todynho explica que não irá mais fazer barracos, como no passado. Agora, com um programa no Multishow para chamar de seu e uma conta bem recheada com o prêmio do reality show rural, ela tem outras coisas para se preocupar.

“Leve uma coisa para vocês: se você parar no meio do caminho para catar cada pedra que te jogam, você nunca vai sair do lugar. Se você sabe quem você é, não importa o que as pessoas falam de você. Para quem está enchendo o meu saco, eu prefiro hoje, analisando várias coisas que aconteceram, ter paz do que ter razão. Se eu abrir a minha boca não dará certo. Eu tô ganhando muito estando quietinha, então, prefiro estar na minha. Eu quero paz”, finaliza a cantora.