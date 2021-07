Jornalista da Globo posa nua aos 50 anos: “Revolução de amor”

Maria Cândida fez aniversário no dia 22 de junho e, para celebrar os 50 anos, a jornalista decidiu se desafiar e participou de um ensaio completamente pelada.

No vídeo da campanha da agência de modelos ao qual Maria foi contratada, a repórter do “É de Casa” falou sobre o processo pelo qual passou e a importância de ter se libertado de amarras aos 50.

“Me despir nos meus 50 anos faz parte da minha libertação como mulher, da revolução de amor comigo mesma, do meu desabrochar como mulher madura”, disse.

Maria ainda completou e disse que não faria algo do tipo antes. “Quis me provocar com algo totalmente diferente, que nunca faria nos meus 40 anos por medo do que iriam falar ou pudor em mostrar meu corpo, que tem marcas da minha história até aqui”, escreveu.