Juju Salimeni enfrenta grave crise, passa por terrível transtorno e drama vem à tona: “morrendo”

Nessa sexta-feira (16), Juju Salimeni, famosa por participar do programa Pânico e ser integrante do Legendários, confessou algo que pegou muita gente de surpresa. A modelo fitness comunicou que está enfrentando uma crise de ansiedade.

“Nunca tinha chegado a esse extremo de não conseguir fazer as minhas coisas, sair de dentro de casa, ir para a academia, coisas que eu amo. Não consigo sair de casa há quatro dias”, emendou a musa.

Em primeiro lugar, Juju Salimeni recordou que teve uma tontura ao fazer o seu cabelo em um salão. “Uma crise de labirintite. Eu não conseguia mover a cabeça, abaixar. Em qualquer posição que eu me movesse, rodava tudo. Quando acontece algo que me dá medo, a crise de ansiedade ataca. Não sei se o que estou sentindo é uma coisa física ou se é a ansiedade. Fiquei com o coração acelerado, não conseguia respirar. A sensação é que eu ia respirar, desmaiar. Vi a pressão e não era nada, pensei que ia morrer. A boca secou, sensação horrível.”, disse.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!