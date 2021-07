A campeã do BBB 21, Juliette Freire, respondeu a uma das perguntas mais feitas pelos fãs. No último domingo (04), a paraibana falou a respeito de sua estadia na casa da cantora Anitta.

Brincando com os boatos de que seria expulsa, Juliette mostrou a mãe de Anitta se divertindo com seu irmão em um karaôke. “Estão perguntando quando é que a família de Anitta vai me expulsar daqui… pergunte a eles! Olha ali onde está mamitcha”.

