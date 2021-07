Juliette chora e entra em desespero com pressão da fama: “Queria ser subcelebridade”

Nesta terça-feira (27), o Globoplay liberou mais um episodio do documentário ‘Você Nunca Esteve Sozinha’, que conta a história de Juliette Freire no antes e depois do BBB21. Sendo um dos maiores fenômenos dos últimos anos, a estrela não está totalmente satisfeita com sua atual realidade.

Apesar de estar chegando em lugares nunca imaginados, a morena deixa claro que não está mais conseguindo ser ela mesma. Em resumo, a grande pressão da fama e o medo de errar, por conta do julgamento que pode receber a cada passo em falso dado, lhe fazem ficar em modo de apreensão a cada minuto. “Não consigo ser amiga como eu era antes, não consigo ser filha como eu era antes. Eu não consigo ser irmã como eu era… Não consigo ser muita coisa que eu era antes. É um pouco angustiante. Tem uma equipe de muitas pessoas, e cada uma vai cobrar porque é o trabalho dela. O fotógrafo vai cobrar a foto legal, o vídeo vai cobrar um vídeo legal, o doc? a música, uma publicidade. Todo mundo tem o seu pedacinho. Mas todos esses pedacinhos são tirados de mim. Esse é o peso de uma vida artística”, disse Juliette. “Fico com medo de falar a parecer que não estou feliz, que não estou satisfeita. Estou muito feliz e satisfeita. Sou capaz de passar tudo isso de novo por ver o que está acontecendo de positivo na vida de todo mundo, das pessoas sendo respeitadas. Mas eu sei que para isso perco um pouco de mim”, completa a vencedora do BBB21. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!