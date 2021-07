Léia Lima traz os aniversariantes da semana e cliques dos leitores curtindo férias; confira

Aos nossos leitores, bem vindos ao mês que marca o início das férias, mês onde comemoramos o dia do Hospital, do engenheiro florestal, dia mundial do rock, dia do homem, e tem gente que pensava que eles não tinham um dia só deles, dia do protetor da floresta, dia nacional do futebol, chegada do homem à lua e dia nacional do escritor.

Mas pra mim o mais importante mesmo é que julho, mês que também marca o nascimento do ditador romano Júlio Cézar, é também o divisor de águas, para a conclusão de mais uma etapa já que depois do mês de julho, parece que tudo voa e já já é final do ano, as festas de confraternização, que esse ano esperamos que possam acontecer, com todos os cuidados necessários. Então para quem nos acompanha, bem vindos a JULHO, que esse mês seja repleto de benção sem medidas a todos nós!

ANIVERSÁRIO

Abrindo a listinha de aniversariantes de JULHO, minha irmã Marina Lima que comemorou em família, com o marido e as filhas e já de malas prontas para uns dias de rilex, la pelas bandas de Maceió.

NÍVER II

Registro também do aniversario dessa gatona, Clau Leonardo, toda linda e turbinada curtindo dias de mimos e carinho dos amigos no Goiás.

NÍVER III

Parabéns especial ao professor Irio Eduardo, na foto com a filha doutora Adrine Queiroz, comemorando mais um ano de vida e vitórias, desde já nossos votos de muita prosperidade e saúde.

SANTO FRIO

Em viagem a Santa Catarina, as empresárias Amanda e Rô Portella, curtem o frio de Joinville e seus cartões postais exuberantes. Boas férias lindonas!

FÉRIAS

Também escolhendo destinos mais frios para as férias de julho, o querido Orly Salomão, que recarrega as baterias em Curitiba-PR antes de voltas para o dia a dia corrido dos estudantes de medicina.

GRAMADO

Também na pegado das cidades mais frias, Rudier Alves, curte as belezas de Gramado. A cidade que é considerada uma das mais charmosas e romântica, nessa que é uma das épocas mais frias e aconchegantes ao mesmo tempo.

JUNINA

Se despedindo do mês de junho, um registro desse casal lindo, Luciana Voguel e seu par Doutor David Anderson, cheios de estilo e aproveitando o melhor da tradição junina, com direito a todos os comes e bebes, fogueira e quadrilha.

ELEGANTE

Um click da blogueira Juliana Vellegas em um dos looks bem elaborados que compõe sempre com muita elegância. Fica aqui o registro da simpatia, bom humor e versatilidade da moça que conquista legião de seguidores.

MUITO FOFA

Impossível não falar dessa foto! Amei a composição do cenário bem descontraído da querida Mariana Tavares ao lado dos seus bebes lindo. Entre vários talentos, com certeza o que mais se destaca nela, é esse: Mãe 24horas e sempre com esse sorriso de dever cumprido no rosto.