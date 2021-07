Luciano Szafir é retirado da ventilação mecânica

Neste sábado (10), a assessoria do ator e modelo Luciano Szafir, emitiu um novo comunicado sobre o quadro de saúde do famoso. O artista de 52 anos de idade, está internado em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro e segue apresentando melhoras.

“O ator e apresentador Luciano Szafir segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, mas apresentando melhora evolutiva. Na manhã deste sábado, 10 de julho, o paciente foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado, e agora recebe apenas suplementação de oxigênio. Ainda sem previsão de alta”.

O ex-marido de Xuxa Meneghel, Luciano Szafir, seguirá internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Copa Star. Na última quinta-feira (8), o galã passou por uma cirurgia no abdômen para retirada de um hematoma e segmento de cólon.

Szafir, pai de Sasha Meneghel, está internado desde 22 de junho e já foi diagnosticado pela segunda vez com Covid-19. Os exames comprovaram o novo coronavírus que acarretou no comprometimento pulmonar do ator. O artista estava no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro e foi transferido para o Copa Star.

Patricia Kogut, do O Globo, conversou com o Dr. João Pantoja que é diretor-geral da unidade Hospital Copa Star. O médico revelou que Luciano Szafir está se recuperando: “Ele está se recuperando bem, após a série intercorrência e a cirurgia abdominal a que foi submetido em 7 de julho. Estamos todos esperançosos de sua plena recuperação nos próximos dias”.

Dr. Pantoja revelou para Kogut que Szafir desenvolveu uma embolia pulmonar ou trombose no pulmão. O sangramento espontâneo também aconteceu no abdômen do ex-ator da Record. Beth Szafir, mãe do ator, chegou a comentar sobre a cirurgia para o G1: “A cirurgia foi bem-feita e o quadro pulmonar dele está melhor do que era esperado”.

Xuxa Meneghel fez um desabafo por meio do seu perfil no Instagram: “A vacina demorou. 52 anos o Lu [Luciano] tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)”.

“Queria muito só agradecer as orações por ele [Luciano Szafir] em nome da Luhanna, David, Mika, Sa, Pri, Salomão, Beth e todos os amigos, mas não consigo. Fico indignada e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia”, continuou o texto em uma foto publicada ao lado do ex-companheiro.