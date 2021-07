Ludmilla e Brunna Gonçalves trocam beijos quentes em Cancún; veja fotos

Ludmilla e a esposa, Brunna Gonçalves, estão curtindo dias de sol em Cancún, no México. Através das redes sociais, a cantora compartilhou alguns registros da viagem e encantou os fãs ao surgir trocando beijos quentes com a amada no cenário paradisíaco.

Nas imagens, a funkeira aparece usando um biquíni branco, esbanjando o corpaço durante passeio de barco. Já Brunna, apostou em um modelo com estampa de oncinha, ostentando seu bumbum redondinho enquanto posa agarradinha com a esposa.

“Que dia”, legendou Ludmilla. Nos comentários da publicação, o casal foi alvo de muitos elogios e mensagens carinhosas. “Duas gostosas”, “Maravilhosas”, “Casalzão”, “Simplesmente perfeitas”, “Amo vocês”, foram algumas das reações.

