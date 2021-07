Luisa Sonza surge com calcinha personalizada, faz anúncio e é banida de rede social

Na noite desde domingo (11), Luisa Sonza se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Em resumo, após se afastar de suas contas em todas as plataformas para tratar problemas como depressão e crise do pânico, ambas desencadeadas após ataques de fãs do ex-marido, Whindersson Nunes, a loira retornou com um grande anúncio para seu segundo álbum de estúdio.

A princípio, a cantora surgiu com os cabelos platinados e mais curtos, além de uma caracterização sexy, dando ênfase em sua sensualidade. Além disso, para o anúncio de ‘Doce 22’, que virá ao mundo no dia de seu aniversário, neste dia 18, a namorada de Vitão escandalizou ao utilizar uma calcinha branca personalizada, com o nome do álbum.

“Nasci nesse dia. Não faria sentido lançar esse álbum depois dos 22, pelo menos na minha cabeça. Dia 18 é a data limite, não dá para esperar mais do que isso. Estou ansiosa para mostrar tudo o que eu fiz”, desabafou Luisa Sonza.

