Mara Maravilha assume ódio mortal por Xuxa e expõe podres: “Mesmo buraco que eu”

Desde a época do fatídico grupo no WhatsApp com Eliana, Xuxa e Angélica, Mara Maravilha nutre um grande ódio pela rainha dos baixinhos. Isso porque, sem paciência para as polêmicas e confusões que foi envolvida por conta da loira, a veterana abriu o jogo em entrevista a Sérgio Mallandro no podcast Papagaio Falante, e explicou seus atuais sentimentos pela antiga (ou atual) rival.

A princípio, a apresentadora deixou claro que está sim com ranço da colega de profissão. Sem papas na língua, ela ainda explicou que não compactua com seus pensamentos e não irá se calar mesmo sabendo do grande prestígio que a mesma possui em território nacional.

“Xuxa está fora da casinha. Estou invocada e com ranço dela. Amo a Xuxa, mas estou com ranço agora. É um direito meu. Ela vai para o mesmo buraco que eu vou. Agora vamos ver, depois do buraco, para onde a gente vai subir. Tenho muita história com ela, topei dar depoimento no documentário dela. Eu tive o convite e disse sim. Mas nem tudo que ela se posiciona sobre minha pessoa, eu vou estar de acordo. Ela é a rainha, eu sou a plebeia. Mas não existe ninguém melhor do que ninguém. O jeito com que ela vem se comportando principalmente em relação à minha história e à minha pessoa, não estou de acordo. Não sou melhor que você, e você não é melhor que eu. Mais acima, só Deus”, detonou Mara Maravilha.

