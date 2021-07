Marcelina Guerra, de “Carrossel”, cresceu! Ana Zimerman comemora nova idade

Ana Zimerman, que conquistou o coração dos telespectadores mirins ao interpretar a doce personagem Marcelina Guerra, na versão brasileira do folhetim mexicano, transmitido pelo SBT, dividiu com seus quase três milhões de seguidores do Instagram registros do ensaio que fez para brindar a chegada dos seus dezenove anos, descritos na legenda da publicação como “de muitas aventuras”.

Entre os comentários, há mensagens de boa parte dos alunos da professora Helena Fernandes, como Konstantino Atanassopulos, o Adriano Ramos, Nicholas Torres, o Jaime Palilo, Aysha Benelli, a Laura Gianolli, e Larissa Manoela, que despontou em “O Palhaço”, mas virou queridinha do público como a Maria Joaquina. “Parabéns, maluquete! Seja sempre feliz e aproveite seu novo ciclo. Beijo gigantesco”, desejou ela.