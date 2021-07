Maria Melilo abre o jogo e dá detalhes de como fazia para transar no BBB

Dez anos após participar do Big Brother, Maria Melilo confessou que teve relações sexuais durante o programa. Na sua participação no podcast Papagaio Falante, comandado por Sérgio Mallandro e Luiz França, a ex-sister contou como fazia para ser discreta na “hora H”.

O papo começou quando a campeã do BBB 11 contou quando tempo ficou sem tem relações por causa da pandemia. “Eu fiquei acho que uns cinco meses sem contato. No começo da pandemia, aquele medo e tal, foi mais tempo do que no Big Brother, porque nem no programa eu fiquei tanto tempo”, revelou ela.

