Marina Ruy Barbosa brilha em tapete vermelho de Cannes

Marina Ruy Barbosa volta ao tapete vermelho do Festival de Cannes neste domingo (11.07) – desta vez em parceria com a suíça Chopard. A estrela seguiu para o red carpet após protagonizar a primeira live da marca de luxo no evento, onde compartilhou, em real-time, uma jornada exclusiva no incrível rooftop da grife.

Com joias da coleção Red Carpet assinada pela marca, a atriz brilhou na première do filme italiano “Tre Piani” à bordo de um deslumbrante vestido preto, design da maison Valentino. Para dar o tom final ao look, Marina apostou em uma combinação de brincos e anel em esmeraldas e diamantes.

Veja mais fotos em VOGUE, clicando AQUI.