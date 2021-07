Marina Ruy Barbosa chora no palco do ‘Altas Horas’ ao som da música ‘Epitáfio’, dos Titãs

Maria Ruy Barbosa, ao lado de Carolina Dieckmann, Selton Mello e Marcelo Adnet, foi uma das convidadas do Altas Horas deste sábado, 4/7. O grupo Roupa Nova esteve presente, assim como Belutti, da dupla com Marcos, e Sérgio Britto, da banda Titãs. E foi justamente durante uma apresentação de Britto, que cantou o sucesso “Epitáfio” ao teclado, que os convidados se emocionaram. Marina não conseguiu segurar as lágrimas.

“Fiquei aos prantos aqui tentando me concentrar, tentando manter a compostura, mas, nossa, os sentimentos ficam muito aflorados. É muito lindo, um privilégio estar aqui. É simplesmente tão lindo o que a música diz, o significado dela e o quanto a gente tem que valorizar o hoje, o agora, as pessoas que a gente ama e tentar buscar ser feliz”, comentou.

Ainda emocionada, a atriz refletiu sobre o momento atual dos brasileiros.

“Às vezes, a gente vive se preocupando, porque é tanta pressão da sociedade, de tudo, que às vezes a gente esquece do simples, que é o mais importante.”

Senton Mello, que acaba de estrear mais uma temporada de Sessão de Terapia, também não conseguiu segurar o choro. O ator resumiu em palavras a importância da música para a arte.

“Muito emocionante. E ouvindo as coisas do Roupa Nova também, que remete às novelas que eles são grandes mestres. Eu realmente acho que o auge da arte é a música. Acho que vem até da palavra musa. Acho que toda arte quer ser música, então eu admiro demais os músicos, cantores e quem trabalha com música. Eu que sou ator e diretor tento, através do meu trabalho, fazer música”.

Assista o vídeo no GSHOW, clicando AQUI.