Marinha do Brasil retifica um de seus três novos Concursos Públicos

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) anuncia uma retificação referente a um dos editais de três novos Concursos Públicos, que juntos tem por objetivo o provimento de 37 vagas destinadas ao Corpo de Saúde Marinha (CP-CSM), as quais são voltadas a profissionais de nível superior.

De acordo com a publicação feita no Diário Oficial da União desta segunda-feira (28), referente ao edital do Quadro de Cirurgião-Dentista em 2021 (CP-CSM-CD/2021), ocorreu uma alteração referente ao programa e bibliografia para as provas escritas de conhecimentos profissionais, para a área de endodontia.

Abaixo você encontra a relação de oportunidades disponíveis:

Edital/Âmbito Nacional – Quadro de Cirurgião-Dentista (CD): Endodontia (1); Ortodontia (3); Prótese Dentária (1);

Edital/Âmbito Nacional – Quadro de Apoio à Saúde (S): Enfermagem (5); Farmácia (1); Fisioterapia (1);

Edital/Âmbito Nacional – Quadro de Médicos (Md): Clínica Médica – Gastroenterologia (1); Clínica Médica – Infectologia (2); Clínica Médica – Medicina Intensiva (4); Clínica Médica – Pneumologia (1); Clínica Médica – Reumatologia (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Psiquiatria (2); Radiologia (1); Radioterapia (1); Medicina de Emergência (2); Clínica Médica – Anestesiologia (1); Clínica Médica – Cardiologia (1); Clínica Médica (1); Anestesiologia (1); Pediatria (1); Ginecologia e Obstetrícia (1); Pediatria (1); Psiquiatria (1) e Clínica Médica – Cardiologia (1).

Cabe ressaltar que dentre o total de vagas ofertadas, há aquelas que são voltadas às pessoas que se enquadram nos itens especificados no edital.

Para concorrer a uma das vagas ofertadas, os interessados devem comprovar a escolaridade exigida para a função a que pretende concorrer, bem como ter menos de 36 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2022, ser brasileiro nato, estar em dia com as obrigações do serviço militar e da Justiça Eleitoral, bem como ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2m, dentre outros requisitos.

O Curso

O candidato aprovado e classificado no resultado final realizará o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro.

O curso tem por finalidade o preparo do candidato para o exercício de cargos e funções em Organizações Militares da Marinha, situadas em qualquer unidade da federação, de acordo com as suas qualificações e atendendo à conveniência do serviço.

O curso é constituído por um período de adaptação de, aproximadamente, três semanas, e uma etapa curricular, compreendendo as atividades previstas nos respectivos currículos.

Durante esse curso, o Guarda-Marinha terá a remuneração atinente à essa graduação, tendo como valor bruto, em termos atuais, R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, conforme previsto na legislação em vigor, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

Procedimentos para participação

Os interessados podem se inscrever partir das 8h do dia 26 de julho de 2021 até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2021, horário de Brasília/DF, exclusivamente via internet, por meio do site da Marinha (CSM-CD – CSM-S – CSM-Md).

O pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 130,00 deverá ser efetuado em qualquer agencia bancária até o dia 19 de agosto de 2021, porém, aos candidatos que se enquadrarem nos critérios estabelecidos no edital, estes poderão solicitar a isenção do valor entre os dias 26 de julho de 2021 a 9 de agosto de 2021.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a realização das seguintes etapas: Prova Objetiva (PO); Redação; Verificação de Dados Biográficos (VDB) e Verificação Documental (VD); Inspeção de Saúde (IS); Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i); Prova de Títulos (PT); Avaliação Psicológica (AP) e Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).

A prova escrita objetiva, prevista para ocorrer na segunda quinzena de outubro de 2021, terá duração máxima de quatro horas e consistirá em 50 questões que envolvem as matérias de redação e conhecimentos profissionais.

Já os locais de realização das avaliações, bem como as organizações responsáveis pela execução local, podem ser consultados na tabela que consta no edital de abertura.

Vigência

O prazo de validade dos presentes Concursos Públicos terminará no dia do início do Curso de Formação de Oficiais (CFO).

