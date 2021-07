Mesmo em alta no número de novas mortes, AC tem menos de 20% de ocupação das UTIs Covid

Mesmo em alta no número de novas mortes por covid-19, o Acre segue entre os Estados fora da zona de risco de colapso do Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com pesquisa realizada recentemente pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O último boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) mostra que a ocupação de leitos de UTI em toda a unidade chegou a 18,87%.

A porcentagem de pessoas internadas em leitos comuns é menor ainda, em comparação a quantidade total: 11,86%.

Embora os números se apresentem de forma não tão preocupante, o Estado já tem notificados alguns casos da variante Gama (de Manaus) e alerta para a possível chegada da variante Delta – fatores que podem colaborar para a superlotação dos leitos.

Até o momento, o Estado tem 86.644 casos registrados e 1.776 óbitos pela doença.