Morreu hoje o filho de Chico Anysio e da ex-frenética Regina Chaves, Cícero Chaves

Filho de Chico Anysio (1931-2012) e da ex-frenética Regina Chaves, Cícero Chaves de Oliveira Paula, 39 anos, morreu hoje. Ele era produtor fonográfico e DJ. O velório foi hoje, às 15h, no Cemitério São João Batista, no Rio.

Segundo amigos de Cícero, ele teria chegado às 2h da manhã de hoje em casa. Pediu comida, por delivery, e desceu para pegar. Estava conversando com o porteiro e, às 3h, teve um mal súbito, desmaiou e morreu.

Na época da morte do pai, o grande artista Chico Anysio, Cícero deu entrevista para o “Extra” falando sobre o pai:”Muita gente acha que meu pai é piadista. Algumas vezes ele soltava alguma piada e todo mundo caía na gargalhada, mas normalmente ele era mais sério. A lembrança que eu tenho dele é da gente pintando juntos. Era uma coisa que nos unia, um convívio mais no silêncio. Ele gostava muito de frases e tem uma que ele me disse que eu levo para a minha vida até hoje: “Meu filho, não adianta esperar chegar a inspiração. Se tivesse esperado, eu não teria feito uma piada. Você tem que insistir, suar, aí ela vem”.

Vá com Deus, Cícero!