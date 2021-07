“Não posso mudar a cabeça da pessoa”, diz filha de Sikêra Jr.

Larissa Ludovico Siqueira, filha do apresentador Sikêra Jr. se pronunciou após repercussão negativa da fala do apresentador onde o mesmo chama a comunidade LGBTQIA+ de “raça desgraçada” durante a trasnmissão do programa Alerta Nacional.

“Tô fazendo a minha parte. Não concordo, mas não posso mudar a cabeça da pessoa, eu tenho, mas não posso. Recebi tanto ódio gratuito por uma coisa que eu não fiz”, disse Larissa durante a transmissão de uma live através das redes sociais.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fofoquei AM 💣 (@fofoqueiam)

O Ministério Público Federal (MPF) ajuizou ação civil pública contra a Rede TV! e Sikêra Jr após o ocorrido.

O órgão assina a ação em conjunto com a associação que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+ Nuances – Grupo Pela Livre Expressão Sexual.