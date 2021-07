Neymar levou ex de Arthur Picoli para jogo e tomou atitude após derrota humilhante

Neymar está sempre muito bem acompanhado e não foi diferente durante o jogo recente da seleção brasileira contra a Argentina na final da Copa América. Na ocasião, ele levou uma ex do ex-BBB Arthur Picoli.

Trata-se da influenciadora digital Hemilly Bellon, do Espírito Santo, que foi convidada para assistir o evento diretamente do Maracanã, com a intenção de seguir com ele para uma festinha privê em sua mansão.

Entretanto, a sorte não estava do lado deles e o Brasil acabou perdendo a disputa. Ou seja, ficaram sem clima para comemoração. Nos últimos dias, o jogador curtiu todas as fotos da moça de biquíni.

A apresentadora Maria Alice, do Paraná, também havia sido convidadas por ele, mas voltaram para o hotel após a derrota. As informações são do jornal Extra.

Na última quinta-feira (8), Neymar usou as redes sociais para criticar os brasileiros que estão torcendo para a Argentina vencer a final da Copa América, que acontece neste sábado (10), contra a Seleção Brasileira.

“Sou ‘brasileiro com muito orgulho e com muito amor’. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar…”, declarou o atacante.

O jogador da Seleção ainda disparou: “Se tem Brasil, eu sou Brasil, e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai para o …”. O famoso, então, usou um palavrão para terminar a frase e explicar: “Só serve para quem está contra”.

Momentos depois, Tiago Leifert compartilhou o texto do atleta em seu perfil, mas fez algumas correções gramaticais. Em seguida, o apresentador da Globo ainda tirou sarro com o jogador: “Neymar Junior está correto!”.

