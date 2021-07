No AC, deputado sugere criação de aplicativo para lembrar pessoas de tomarem 2ª dose da vacina

O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), deputado Jenilson Leite (PSB), deixou o exercício da presidência da sessão remota desta quarta-feira (07), para anunciar, da tribuna da Casa, a apresentação de dois projetos de leis na área de saúde. O primeiro propõe na criação de um centro estadual de tratamento e atendimentos para diabéticos, e o segundo, para ajudar na campanha de vacinação da segunda dose do imunizante contra o coronavírus.

Jenilson Leite, que é médico infectologista, entende que, no caso da ausência de muitas pessoas para tomar a segunda dose da vacina, o problema pode ser resolvido com um cadastro feito quando da imunização com a primeira dose. Com este cadastro, segundo o deputado, os gestores do sistema de saúde e responsáveis pela aplicação da vacina poderia chamar as pessoas para se imunizarem a segunda dose através de aplicativo de celular. “Estes chamados poderiam ser feitos faltando alguns dias para a vacinação, só para lembrar às pessoas”, justificou.

Já o centro de diabéticos, que já existe na estrutura do Estado, de acordo com o deputado, precisa ser melhor aparelhado, inclusive com a presença de psicólogos. “O uso de insulina diária mexe com o psicológico das pessoas e por isso é preciso desse tipo de atendimento”, disse o deputado.