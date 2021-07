No Dia Nacional do Futebol, goleiro acreano coleciona conquistas e recebe bandeira acreana como homenagem

De domingo (18) para esta segunda-feira (19), o goleiro acreano Weverton, uma das estrelas do Palmeiras, se orgulhou em suas redes sociais de uma homenagem que recebeu de um f√£: uma bandeira do Acre totalmente estilizada, com duas fotos suas. Curiosamente, nesta segunda-feira comemora-se o Dia Nacional do Futebol.

“Hoje foi um dia especial, conseguimos mostrar nossa pequena homenagem para nosso gigante pared√£o. Weverton, obrigado pela aten√ß√£o e por nos atender”, escreveu Bruno Garcia. Weverton repostou em suas redes sociais.

E engana-se quem pensa que esse √© o √ļnico motivo para Weverton se orgulhar nesta data: no √ļltimo jogo do Palmeiras, que entrou em campo no domingo (18), o time derrotou o Atl√©tico-GO por 3 a 0 com destaque para a performance do acreano, que foi elogiada pela imprensa nacional: “o goleiro Weverton […] teve pouco trabalho durante a etapa inicial”, disse, por exemplo, o Gazetapress.

Dentre os principais títulos do acreano, estão: Campeão Libertadores 2020, Campeão Olímpico 2016, Campeão Brasileiro 2018, Campeão Copa do Brasil 2020, Campeão Paulista 2020.

Nascido em Rio Branco, no Acre, Weverton surgiu nas categorias de base do Juventus. Participou da Copa S√£o Paulo de Futebol J√ļnior pelo clube, onde ganhou destaque no jogo contra o Corinthians, sendo eleito o melhor em campo. Ap√≥s passar por diversos clubes, Weverton aterrisou no Palmeiras, clube que nutre uma rela√ß√£o desde 2016.

Nas Olimpíadas, sua escalação foi quase um acaso: aconteceu após o corte por contusão do goleiro Fernando Prass. Ele foi destaque na competição e foi convidado para a Seleção Brasileira, pelo treinador Tite.

Seu grande feito mais recente junto ao Palmeiras foi o segundo título do clube na Libertadores, 21 anos após a conquista de 1999, com a equipe realizando a melhor campanha.