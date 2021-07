No Limite: Paula Amorim é a campeã com 66,77% dos votos

Paula Amorim venceu a Final do No Limite nesta terça-feira, 20/07. Com 66,77% dos votos, a campeã conquistou o prêmio de R$ 500 mil. Viegas ficou em segundo lugar.

“Agora eu estou sentido gratidão mesmo. Tentei me entregar no jogo de corpo e alma. Me preparei, levei muito a sério o programa, sabia que ia ser muito difícil. Desde que eu recebi o convite, vesti a camisa para apresentar a minha melhor versão. E acho que quando a gente se prepara o resultado vem”, disse Paula, emocionada.