Oscar seleciona a brasileira Andrea Barata Ribeiro para júri

A sócia e produtora executiva da O2 Filmes, Andrea Barata Ribeiro, foi anunciada como membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

Com a nomeação, a brasileira será jurada, a partir da próxima edição, do Oscar, a premiação mais importante do cinema mundial.

Produtora de filmes premiados como Cidade de Deus, Xingu, Marighella e Ensaio Sobre a Cegueira, além de séries para plataformas de streaming e para a televisão, Andrea já havia sido eleita pela revista Variety como uma das cinco mais influentes do mundo no ramo.