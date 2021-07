Pamella Holanda expõe pânico em relação com DJ Ivis e cai no choro: “Pegou uma faca”

Na noite deste domingo (18), Pamella Holanda desabafou ao ‘Fantástico’ da Globo, sobre sua relação abusiva com DJ Ivis. Uma semana após divulgar os vídeos reveladores sobre sua relação com o famoso, onde era agredida constantemente, a loira abriu a fundo suas intimidades e explicou como era seu dia a dia ao lado do famoso.

A princípio, a arquiteta explica que conheceu o músico em 2018 e dois anos depois foi morar ao seu lado. Entretanto, seu sonho acabou se tornando um pesadelo, já que pouco tempo depois começaram as agressões. “Eu comecei a morar com ele, e ele já começou a me agredir. Começou verbalmente, com palavrões e grosserias. [A primeira agressão] Eu estava grávida de cinco para seis meses. Ele me segurou pelo pescoço e foi me arrastando pelo corredor até o sofá”, disse.

