Pivô da separação de Nicole Bahls e Bimbi é atacada na internet

Após a coluna revelar que o fim do casamento da apresentadora Nicole Bahls com o modelo Marcelo Bimbi foi motivado por uma traição dele com a consultora de moda Maryllia Gabriela, a moça começou a ser atacada em suas redes sociais. Em uma das fotos publicadas no Instagram dela, muitos seguidores, a maioria mulheres, se manifestaram. Uma delas diz: “Nunca chegará aos pés da Nicole”.

Outra escreveu: “Não acredito que a Rainha Nicole foi traída com isso! Jesus amado, esses caras, pelo jeito, acham a p** no lixo”. Logo em seguida, outro comentário, também de mulher: “Só espera, o mundo dá voltas. Hoje você está por cima com o marido de outra, amanhã pode ser você a traída”. Por conta dos ataques, algumas fotos estão com os comentários desativados. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!