Polícia prende homem que furtou equipamentos de única ambulância no Alto Acre

O homem acusado de furtar equipamentos médicos de uma ambulância no Alto Acre, durante o último final de semana, foi localizado e preso em Epitaciolândia. Vivendo em situação de rua e sem documentos, o acusado, um dependente químico, é conhecido em Epitaciolândia e Brasileia como “Goiano”.

Embora haja imagens do furto, com o acusado portando os equipamentos, ele continua a negar que tenha cometido o crime nem revela onde o material foi parar. O caso está sob responsabilidade do delegado de Polícia Civil de Epitaciolândia, Luís Tonini.

O furto ocorreu na madrugada de sábado (17), no pátio da Unidade de Pronto-Atendimento de Epitaciolândia – e não no Hospital de Brasileia, como anteriormente divulgado em primeira-mão pelo ContilNet. O furto ocorreu por volta das 2 horas, quando os socorristas dormiam no plantão.

A ação do ladrão foi flagrada por câmeras de segurança. Sem os equipamentos, a única ambulância disponível no município para atender paciente de Epitaciolândia e Brasileia está paralisada e os atendimentos de emergência, suspenso. A outra ambulância lotada no hospital regional do Alto Acre se encontra em manutenção.

Os equipamentos furtados são oxímetro, Aparelho PA, que mede a temperatura corporal e outros utilizados em parto e material de primeiro socorros, a chamada bolsa de trauma. A esperança dos investigadores de que os materiais serão localizados decorre do fato de que, fora das mãos de especialistas e técnicos, os equipamentos não podem ser manuseados e também não servem para outros fins, uma vez não podem ser negociados em bocas de fumo ou pontos de venda de drogas, para onde se destinam equipamentos furtados nessas circunstâncias.