Homem furta equipamentos de única ambulância que atende Brasileia e moradores ficam sem assistência

Em Brasiléia, município do Alto Acre a 236 quilômetros da Capital Rio Branco, um dependente químico que vive em situação de rua, está sendo procurado pelo sistema de segurança da região por ter furtado os equipamentos de primeiros socorros da única ambulância da cidade. O veículo pertence ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e é o único utilizado atualmente para o transporte de pacientes no município porque a ambulância do Hospital do Alto acre está em Rio Branco, para manutenção.

O furto à ambulância foi filmado por câmeras do hospital. De acordo com a Polícia, o motorista da ambulância estacionou o veículo no pátio do hospital e foi descansar, na madrugada deste sábado (17). O viciado, aproveitando-se da aparente falta e segurança no local, invadiu o veículo e furtou até a chave de ignição.

“Ele não roubou o próprio veículo porque parece que não sabe dirigir”, disse uma testemunha.

As polícias Civil e Militar estão mobilizadas para localizar os equipamentos, sem os quais o serviço de atendimento de emergência do município fica impossibilitado de agir.