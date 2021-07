Policial diz que arma na cintura ao dançar funk em TikTok era de pressão

A policial militar investigada por publicar um vídeo no TikTok em que dança com uma arma na cintura afirmou, em depoimento, que a pistola era de pressão e não era usada durante o serviço. O vídeo foi gravado em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e o caso foi denunciado à Corregedoria da PM.

De acordo com o Uol, ela disse que estava no horário de folga e que não infrigiu nenhuma regra interna da Polícia Militar. A agente foi liberada e voltará ao trabalho normal. Veja o vídeo abaixo: A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul defende que, como a investigada estava no horário de folga e não estava fardada, não houve desrespeito ao regulamento da instituição. Mesmo assim, um processo administrativo ainda vai apurar se a arma na cintura era de serviço da PM ou de pressão, como ela argumenta. A investigação deve durar entre 15 e 30 dias Desde então, a policial tornou as redes sociais privadas e apagou a conta no TikTok.