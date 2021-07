Policial militar vai parar no PS após atropelar homem que atravessava avenida

O policial militar Eliel de Queiroz Bruno, 31 anos, que estava saindo de plantão, acabou atropelando o pedestre Antônio Arlândio Sales da Silva, 39 anos, na noite desta quinta-feira (1), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o policial militar Eliel conduzia uma motocicleta sentindo centro-bairro, quando Antônio tentou atravessar a avenida e foi atropelado.

Com a força do impacto, Antônio foi arremessado, acabou batendo a cabeça violentamente contra o asfalto e começou a sentir fortes dores na cabeça e na perna direita. O PM também saiu machucado e precisou de atendimento médico.

Populares ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou duas ambulâncias ao local, sendo uma avançada e uma básica. Antônio foi socorrido pela unidade avançada, com traumatismo crâniano moderado e com tíbia da perna direita quebrado. Já o PM Eliel teve escoriações por todo o corpo e a suspeita de ter quebrado a penas. Ambos foram conduzidos ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo um médico do Samu, as vítimas estão em estado estável.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. Após ser feito o Boletim de Trânsito e o término da perícia.